Turista finlandesa cai em cacimba de 8 metros em Guaramiranga e é resgatada pelos Bombeiros

Uma turista finlandesa de 46 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) nesta quinta-feira (13) após cair em uma cacimba de 8 metros de profundidade em Guaramiranga, na região do Maciço de Baturité.

Conforme o subtenente Luiz Cláudio Oliveira do Nascimento, o acidente aconteceu após a mulher subir na cacimba, que está desativada e sem água, e a tampa da mesma girar devido ao peso, resultando na queda.

Para o resgate, os militares desceram no poço usando um sistema montado com moitões, cabos e mosquetões. Durante o socorro, a vítima esteve consciente, com dores no joelho e tornozelo esquerdo.

A turista foi imobilizada, colocada no triângulo de resgate e em seguida içada e conduzida pela ambulância ao Hospital Municipal de Guaramiranga, onde recebeu o primeiro atendimento médico. Logo em seguida, ela foi transferida para o Hospital São Carlos, em Fortaleza.