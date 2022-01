Ao menos 62 municípios do Ceará têm chuvas entre quarta e quinta-feira (13)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou, entre as 7h dessa quarta (12) e as 7h desta quinta-feira (13), chuvas em pelo menos 62 dos 184 municípios do estado.

Cedro, na Região do Cariri, anotou o maior volume pluviométrico. No intervalo de 24 horas, o posto Várzea da Conceição instalado na cidade registrou 82 mm de precipitações.

Ainda no período, outros municípios do Interior do Ceará completam a lista dos principais acumulados de chuvas, segundo atualização da Funceme às 8h10. São eles:

Morada Nova (Posto Aruaru) - 75 mm

Iguatu (Posto Iguatu) - 73 mm

Icó (Posto Icó) - 55mm

Santa Quitéria (Posto Raimundo Martins - 46,2 mm)

Coreaú (Posto Açude Diamante) - 45mm

Umari (Posto Sítio Canto) - 43,4 mm

Granja (Posto Pessoa Anta) - 40 mm

Umari (Posto Umari) - 34,6 mm

Ipu (Posto Flores) - 34 mm

Previsão do tempo

Da madrugada até a manhã desta quinta-feira (13), o céu de Fortaleza poderá variar de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva. À tarde e à noite, há possibilidade de o céu variar de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Não há informações sobre a previsão do tempo para os demais municípios do Ceará.

