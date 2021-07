Tremor de terra é registrado em Sobral nesta terça-feira (6)

Em menos de 48 horas, o Ceará voltou a registrar tremor de terra na região Norte do Estado. O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), confirmou abalo sísmico, nesta terça-feira (6), à 1h47, de magnitude preliminar 1.5 graus na Escala Richter, no município de Sobral.

Segundo informações da Coordenadoria de Defesa Civil de Sobral, o evento foi sentido também no distrito rural de Jordão, e ainda no município de Alcântaras, localizado a aproximadamente 23 km de Sobral.

Foto: Reprodução/LABSIS

“Moradores publicaram nas redes sociais mensagens sobre o estrondo decorrente do tremor de terra desta madrugada”, observou o coordenador do LabSis da UFRN, Eduardo Menezes. “Não há registro de dano material”.

Outra ocorrência

O mais recente tremor de terra no Ceará ocorreu no último domingo (4), no município de Santa Quitéria, de magnitude preliminar 2.0 na Escala Richter.

“As informações sobre os eventos que ocorreram no Ceará foram repassadas para a Defesa Civil do Estado”, pontuou Menezes. O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorre no Nordeste do Brasil.

Anteriormente, no dia 14 de junho, em Quixeramobim, houve registro de tremor de terra de magnitude 1.5 na Escala Richter e em 7 do mesmo mês, a terra tremeu no município de Tejuçuoca. O abalo foi de magnitude 2.4 graus na Escala Richter.

Já em maio, o Ceará registrou seis tremores de terra. Os abalamos sísmicos ocorreram em Beberibe, no dia 10 às 17h50, com intensidade 1.8 graus na Escala Richter. No dia 11, ocorreu um tremor em Paramoti, às 23h17, de intensidade 1.9. Também houve registros em Maranguape e Choró.