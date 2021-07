Santa Quitéria registra tremor de terra de 2 graus na Escala Richter

A cidade de Santa Quitéria registrou um tremor de terra de magnitude 2.0 graus na Escala Richter, por volta de 17h30 deste domingo (4). O abalo sísmico foi detectado pela Rede Sismográfica Brasileira, operada pelo Laboratório Sismológico (LABSIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),

Não há informações de que moradores da região tenham escutado ou sentido o tremor.

Segundo o LABSIS, o último evento registrado no estado do Ceará ocorreu em 14 de junho, em Quixeramobim, e teve magnitude 1.5 mR. Em 7 de junho, o município de Tejuçuoca registrou tremor de magnitude 2.4 mR.

Já em maio, o Ceará registrou seis tremores de terra. Os abalamos sísmicos ocorreram em Beberibe, no dia 10 às 17h50, com intensidade 1.8 graus na Escala Richter. No dia 11, ocorreu um tremor em Paramoti, às 23h17, de intensidade 1.9. Também houve registros em Maranguape e Choró.

Detecção de tremores

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é uma organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território brasileiro São quase cem estações sismográficas espalhadas pelo país.

As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP),Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON).

A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).