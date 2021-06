Sobral promove "arraiá" para vacinação contra a Covid-19

Com a urgência no avanço da imunização contra a Covid-19, municípios cearenses visam estratégias para chamar atenção do público e incentivar o comparecimento. Em Sobral, na região norte do Estado, pessoas agendadas para a noite desta quinta-feira (10) receberão a vacina em um evento junino.

Segundo a Prefeitura do Município, o Arraiá Vacinasol atenderá a população em geral a partir de 50 anos, agendadas através de cadastro prévio no portal Vacinasol. O evento acontece a partir das 18 horas, na Praça do Theatro São João, no centro da cidade.

"Cumpade, cumade, você que está cadastrado no VacinaSol, prepare o braço para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ah, não esqueça de levar os documentos: CPF e RG", diz o anúncio da prefeitura nas redes sociais.

Legenda: Vacinasol acontece na noite desta quinta-feira (10) Foto: Prefeitura de Sobral

Durante o dia, também acontece um mutirão de vacinação em 37 pontos da cidade, até as 17 horas, atendendo ao público de 50 a 54 anos.