Sobral começa a vacinar policiais militares e civis contra a Covid-19

Policiais militares e civis da cidade de Sobral, no Norte do Ceará, começaram a ser vacinados contra a Covid-19 neste sábado (3). O número de agentes que serão contemplados nesta etapa não foi divulgado.

Segundo o município, a logística da vacinação é definida de acordo com a relação enviada por cada corporação. Por esta razão, justificou, não há detalhes sobre o quantitativo.

A Cidade começou, nesta quinta-feira (1º), a imunização de guardas municipais que atuam na linha de frente de combate à pandemia do novo coronavírus. Também não há detalhes sobre a listagem desses vacinados.

No último dia 31, o governador Camilo Santana (PT) anunciou que os profissionais de segurança expostos ao risco de contágio seriam incluídos no grupo prioritário de campanha de imunização, conforme definição do Ministério da Saúde.

Decisão do Ministério

No dia 30 de março, o Ministério da Saúde confirmou a antecipação da imunização de profissionais das forças de segurança e salvamento, além de membros das Forças Armadas que atuem com equipes de saúde.

A informação foi confirmada por Francieli Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e, de acordo com ela, critérios específicos foram analisados para a decisão.

"Fomos bastante demandados sobre isso e fomos buscar as atividades executadas. Muitos estão atuando no transporte de pacientes e na vacinação", afirmou.

No Ceará, Camilo já havia realizado reunião, também na terça (30), com secretários da Segurança e da Saúde para discutir a questão, que foi confirmada nesta quarta.