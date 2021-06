Quatro irmãos se vacinam contra a Covid-19 no mesmo dia em Limoeiro do Norte, Interior do Ceará

Grande parte da população tem a imunização contra a Covid-19 como um dos momentos mais significativos de 2021. Para quatro irmãos de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, o momento chegou em uma feliz coincidência, já que todos foram vacinados no mesmo dia.

Eugênio Castro (40), Andréia Castro (41), Juscelino Castro (42) e João Ricardo (43) receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca na manhã desta quarta-feira (23), e exatamente no mesmo local, no ginásio poliesportivo Doutor José Nílson Osterne.

Juscelino conta que a data foi bastante esperada, visto que, no primeiro momento, os irmãos tiveram dificuldade de agendar o atendimento.

"Diferente da Capital, aqui a gente mesmo tem que agendar a data depois que o município recebe novo lote de vacina. E todos nós tentamos na semana retrasada e não tínhamos conseguido devido ao sistema sobrecarregado", explica o radialista.

Família adoeceu junta

Esse, inclusive, não foi o único acaso envolvendo a família. Os irmãos Castro, além do pai e da madrasta, tiveram a Covid-19 no mesmo período, entre o fim de março e o começo de abril deste ano.

Juscelino conta que todos tiveram sintomas leves da doença e nenhum precisou ser internado. Por isso, destaca ele, receber a imunização junto aos irmãos foi ainda mais especial.

"Somos totalmente defensores da imunização. Nós já tivemos perda de parentes distantes, de amigos, então para nós sermos imunizados após ter tido Covid já é um grande alento", comenta.