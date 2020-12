Operação da Polícia Civil cumpre 14 mandados de prisão contra suspeitos de homicídios, em Sobral

A Polícia Civil do Ceará deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (23) com o objetivo de prender suspeitos de praticarem homícidios e latrocínios em Sobral, cidade da região Norte do Estado. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e apreensão.

A ação foi realizada nos bairros Alto da Expectativa, Centro, Terrenos Novos e Vila União, e coordenada pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, com apoio da Delegacia de Sobral e do NHPP de Fortaleza.

Operação

No início da manhã os policiais foram às ruas e prenderam dois suspeitos que estavam em liberdade. Outros três adolescentes foram apreendidos. Já os demais nove mandados foram cumpridos a suspeitos que já se encontram no sistema prisional do Estado.

O Delegado de Sobral, Paulo Castro reforça que, mesmo os suspeitos já estando presos “é importante garantir o mandado de crimes cometidos antes do ingresso na penitenciária, pois, só assim, eles responderão por todos os delitos praticados”.

O Delegado acrescenta que dos seis mandados expedidos aos suspeitos que estavam em liberdade, “apenas um ainda não foi cumprido”.

Envolvimento com facções

Os alvos da ação desta quarta-feira são apontados, pela Polícia Civil, como autores e participantes de pelo menos oito crimes, resultando em nove vítimas, entre homicídios e tentativas de homicídios e latrocínio praticados nos anos de 2019 e 2020.

Castro pontuou que a maioria dos suspeitos já tinha passagem pela polícia. Ele afirmou ainda que todos têm ligação com o crime organizado que atua na região Norte cearense. As investigações terão continuidade.