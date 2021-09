Ônibus com romeiros colide com carro e duas pessoas ficam feridas em Canindé

Um ônibus transportando romeiros colidiu de frente com um carro por volta das 3h30 deste sábado (25). O acidente ocorreu no km 318 da BR-020 em Canindé, interior do Estado, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Duas pessoas tiveram ferimentos graves. Uma dessas vítimas é o motorista do automóvel, que foi socorrido por populares para o Hospital de Candindé.

Legenda: Após a colisão, o automóvel ficou totalmente incendiado. As chamas do veículo e da mata foram controladas em seguida pelos bombeiros Foto: PRF

Um policial militar do Maranhão, que estava no ônibus, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com uma lesão na perna.

Após a colisão, o ônibus saiu da pista e o automóvel ficou totalmente incendiado.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros conseguiram controlar as chamas do veículo e da vegetação próxima à pista.