Obras do teleférico em Juazeiro do Norte chegam a 80%; veja imagens das cabines em testes

O governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou neste domingo (12) que a execução das obras do teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, chegou a 80%. Camilo publicou nas suas redes sociais imagens das cabines sendo instaladas e na primeira rodada de testes.

Veja abaixo:

Conforme o governador, todas as cabines serão climatizadas. Cada uma delas deve ter capacidade para oito passageiros. O percurso é de dois quilômetros entre as estações Romeiros (inferior) e Horto (superior), a uma altura de 200 metros.

Camilo Santana Governador do Ceará O equipamento será muito importante para incrementar o turismo religioso em todo o Cariri, movimentando a economia e gerando emprego e renda aos cearenses"



Detalhes do projeto

Os 26 equipamentos foram fabricados na Áustria. O projeto abrange ainda a urbanização do entorno das duas estações, que terão estacionamento, quiosques, banheiros, entre outras estruturas. A ideia é que, nos 7 minutos e 30 segundos de cada trajeto, turistas tenham uma vista privilegiada de Juazeiro do Norte e da Chapada do Araripe, ao fundo

O teleférico do Horto conta com investimento de R$ 71 milhões, com verba do Tesouro do Estado e do Governo Federal. As peças chegaram ao Ceará vindas da Europa no início de julho deste ano. Agora, a previsão de entrega do equipamento é até o fim de 2021.

