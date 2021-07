Mais de R$ 46,9 mi são destinados pelo governo federal a obras do Cinturão das Águas do Ceará

Mais de R$ 46,9 milhões foram repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para continuidade das obras dos lotes 3 e 4 do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) na última segunda-feira (19). Atualmente, o lote 3 está com 32% das obras concluídas, enquanto o 4 está com 11,05%.

Segundo informações do Governo do Estado do Ceará, a previsão de conclusão das obras é para 2024. Dessa forma, o lote 3 teria função emergencial para a região do Cariri, por conta da fraca recarga nos aquíferos que alimentam poços profundos na região metropolitana.

Enquanto isso, o lote 4 também tem caráter emergencial, com deságue no Rio Cariús e com objetivo de alimentar o Açude Orós, suportando a segurança hídrica da região.

Ainda na manhã desta terça-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para fazer o anúncio do repasse.

Foto: reprodução/Instagram

"O Governo do Brasil liberou mais R$ 46,9 milhões para as obras do Cinturão das Águas do Ceará. É o terceiro repasse apenas este ano para o empreendimento, que é essencial para garantir segurança hídrica de mais de 4,5 milhões de pessoas no estado", escreveu.

Cinturão das Águas

O objetivo do Cinturão das Águas é proporcionar uma aproximação maior da água do Projeto São Francisco com os municípios da bacia hidrográfica de Salgado.

Além disso, outro benefício do CAC seria aumentar a garantia hídrica do abastecimento de municípios da região do Alto Jaguaribe, por meio de sistemas do Programa Malha D'Água.

