Mais de 70 municípios do Ceará registram chuva; Meruoca tem acumulado de 58 mm

Pelo menos 73 municípios do Ceará registraram chuva entre as 7h de quarta-feira (3) e as 7h desta quinta-feira (4). A maior precipitação foi no município de Meruoca, no Litoral Norte, com 58 mm.

Os dados são da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme), divulgados no balanço de 9h30.

Massapê, também localizado no Litoral Norte, teve o segundo maior acumulado - 49,8 mm. Acaraú, na mesma região, registrou 39,2 mm.

Enquanto isso, na Região Ibiapaba, as chuvas se destacaram nos municípios de Coreaú (44 mm), Tianguá (41,2 mm) e Frecheirinha (34 mm).

Já Fortaleza teve chuva de 2,8 mm no posto Messejana. Segundo a Funceme, a Capital tem possibilidade de chuva isolada durante a manhã desta quinta (4).

Tendência de chuva

Ainda conforme a fundação, o Ceará tem condições favoráveis à chuva até sexta-feira (5), influenciadas pela formação de áreas de instabilidade sobre o oceano Atlântico.

Nesta quinta-feira (4), por exemplo, a área de abrangência das chuvas deve tomar toda a faixa litorânea, Ibiapaba e o Maciço de Baturité. A Região Centro-Sul deve ter precipitação isolada.

Confira as maiores chuvas no Estado entre as 7h de quarta (3) e as 7h desta quinta (4)*:

Meruoca (Posto: Meruoca) : 58.0 mm

Massapê (Posto: Tangente) : 49.8 mm

Coreaú (Posto: Sitio Urubu) : 44.0 mm

Tianguá (Posto: Tiangua) : 41.2 mm

Acaraú (Posto: Aranau) : 39.2 mm

Frecheirinha (Posto: Frecheirinha) : 34.0 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 33.0 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Lambedouro) : 31.1 mm

Quixeramobim (Posto: Assentamento Novo Canaa) : 28.0 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Sitio Vambira) : 27.2 mm

*Dados de 9h30