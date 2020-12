Loja de materiais de construção é parcialmente destruída por incêndio, em Santana do Acaraú

Uma loja de materiais de construção, na rua Dr. Manoel Joaquim, no Bairro Alto da Liberdade, em Santana do Acaraú, pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (22) e ficou parcialmente destruída.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 5h30 e, segundo o major Mardens Vasconcelos, "a corporação levou aproximadamente 2h30 para controlar e debelar as chamas". Ninguém ficou ferido.

O pavimento superior do prédio conseguiu ser preservado e não foi atingido pelo incêndio. Já no térreo, onde se encontrava grande parte dos materiais com alto poder de combustão, o fogo destruiu quase tudo.

Legenda: Foram gastos 9 mil litros de água para debelar as chamas Foto: VcRepórter

"No local havia materiais plásticos, madeira e tinta, o que facilitou a combustão e propagação do incêndio. Mesmo assim, conseguimos retirar alguns materiais do piso", destaca Mardenes.

Ao todo, foram utilizados nove mil litros de água para apagar o fogo. As causas do incêndio serão determinadas após a realização de perícia técnica pela equipe da Perícia Forense Do Estado Do Ceará, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

Legenda: O pavimento inferior ficou parcialmente destruído Foto: VcRepórter

O proprietário foi orientado, ainda, a solicitar avaliação de um engenheiro para atestar se a estrutura do prédio fora danificada.