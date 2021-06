Juazeiro do Norte retoma medidas restritivas a partir desta quinta, após aumento de casos de Covid

Após o agravamento dos casos de Covid-19 e a falta de leitos suficientes para receber pacientes, Juazeiro do Norte, no Cariri, Ceará, volta ao estágio de medidas restritivas a partir desta quinta-feira (3). O prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) anunciou o retorno das restrições em um vídeo nas redes sociais.

“Estamos amargando o aumento no número de casos de Covid e mortes, e o mais preocupante é que não temos leitos suficientes na nossa região”, alertou o gestor.

O novo decreto estabelece que a venda de bebidas alcoólicas está proibida no município no período de sete dias. O Chefe do Executivo Municipal justificou que essa é uma medida para evitar festas e aglomerações.

A partir desta sexta-feira (4), apenas atividades essenciais – supermercados e farmácias, por exemplo –, poderão funcionar nos finais de semana. Feiras livres estão proibidas também durante a semana.

Glêdson também destacou que a fiscalização será intensificada na cidade.

"Gostaria de convidar a população juazeirense a vestir essa camisa. A gente precisa se unir para combater essa terrível doença. Se não houver a participação da população, nós não vamos vencer essa guerra", pontuou o prefeito.

De acordo com boletim da Secretaria de Saúde de Juazeiro, até a tarde desta quarta-feira, o município registrou 538 óbitos e somou 27.370 casos de Covid-19.

Entre os pacientes confirmados, há 82 hospitalizados, 1.310 em isolamento domiciliar, 25.440 que já estão recuperados. Há 39 casos suspeitos, 65.511 descartados.

Novas restrições em Juazeiro do Norte

Durante se dias será proibido a venda de bebidas alcoólicas;

A partir das 20h da sexta-feira (4) funcionará apenas as atividades essenciais;

As feiras livres estão proibidas;

A fiscalização será intensificada.