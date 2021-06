Jiboia de 2 metros é encontrada em banheiro de restaurante no interior do Ceará

Uma cobra da espécie Jiboia foi encontrada no banheiro de um restaurante às margens da CE 362, no Ceará, entre as cidades de Massapê e Sobral, na manhã da terça-feira (8). O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e devolvido à natureza.

Com cerca de dois metros de comprimento, a cobra foi encontrada quando funcionárias do estabelecimento foram limpar o banheiro feminino.

O proprietário, então, acionou a equipe do Corpo de Bombeiros para a retirada segura da serpente, do tipo não peçonhenta. Ela foi solta na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Meruoca.

Em casos desse tipo, o Corpo de Bombeiros esclarece que se faz necessário acionar o órgão pelos telefones 190 ou 193, para o manejo correto do animal.