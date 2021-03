Jericoacoara registra festa e movimentação de turistas durante lockdown no Ceará

Apesar do lockdown decretado pelo Governo do Estado, o município de Jijoca de Jericoacoara registrou evento clandestino e muito movimento de turistas no fim de semana. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) destacou que, tanto no sábado (13) quanto no domingo (14), houve quem desrespeitasse as ações de combate à Covid-19.

O isolamento social rígido entrou em vigor em todo o Estado no último sábado e segue válido até dia 21 de março. Durante o período estipulado, há restrições no funcionamento de atividades econômicas e sociais, bem como na circulação de pessoas. Vídeos recebidos pelo Diário do Nordeste mostram dezenas de pessoas em diversos pontos da praia principal do município, o que contraria a medida — apenas deslocamentos essenciais são permitidos.

No domingo, a fiscalização encerrou uma festa que acontecia em uma pousada. Além disso, a Polícia agiu em ambientes com maior fluxo de pessoas, como praças, ruas de maior movimentação e beira-mar, orientando turistas hospedados no Município a evitarem aglomerações.

Já no sábado, um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itarema por desacato após fiscalização. Ele estava trafegando em Jericoacoara num quadriciclo, sem ser habilitado, quando equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) solicitaram remoção do veículo.

A PMCE informou que, durante a ação, a pessoa, "visivelmente muito alterada", começou a proferir palavras de baixo calão contra os agentes. Em razão disso, recebeu ordem de prisão, mas tentou desistir.

O indivíduo foi levado à delegacia, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato foi lavrado antes de ele ser liberado.

A fiscalização de cumprimento ao decreto no Município é feita por agentes da Prefeitura em parceria com a PMCE, por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT) da 3ª Companhia do 11º Batalhão.

Como denunciar

A Polícia destaca que a população pode contribuir com denúncias de aglomerações de pessoas e ações que descumpram o decreto estadual por meio do telefone 190.