Incêndio atinge vegetação do Horto em Juazeiro do Norte

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar um incêndio na vegetação do Horto, em Juazeiro do Norte, na noite deste sábado (24). Em vídeos é possível ver chamas altas próximas à área de um restaurante com mirante.

Bombeiros da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Juazeiro do Norte estão atuando em duas equipes para apagar o fogo. Em imagens divulgadas em redes sociais de moradores é possível ver que o fogo se espalhou de forma rápida junto de muita fumaça.

O local é conhecido por receber turistas e romeiros que buscam graças na estátua de Padre Cicero. Incêndios na região são registados anualmente. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que ocasionou o incêndio.

Jorge de Sousa, 55, responsável por um restaurante próximo ao incêndio, contou que o fogo começou por volta de 17h30. "Um foco próximo das antenas. Duas pessoas que trabalham comigo, tentaram apagar e não conseguiram. Em seguida, acionamos os bombeiros".

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem no local.