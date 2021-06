Incêndio atinge loja de calçados em Juazeiro do Norte

Uma loja de calçados localizada no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, foi atingida por um incêndio na noite dessa quarta-feira (2). As chamas se estenderam pela madrugada e foram debeladas somente na manhã desta quinta-feira (3) por equipes do Corpo de Bombeiros. Não há vítimas.

O estabelecimento estava fechado durante o acidente. Houve danos materiais aos produtos. O estoque da loja, que fica no 1º pavimento, foi a área mais afetada pelo fogo.

Funcionários acreditam o incêndio possa ter sido causado por um curto-circuito. No entanto, os bombeiros ainda realizam o trabalho de rescaldo para, em seguida, apurar as motivações do incidente.