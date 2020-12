Estudante de 13 anos morre após choque com celular na tomada

Um adolescente de 13 anos morreu na última terça-feira (29), no município de Bela Cruz, vítima de uma descarga elétrica causada por um celular conectado à tomada. O corpo do estudante Wescley Lenilson dos Santos foi sepultado nesta quarta-feira (30), na localidade de Carrasco, zona rural da cidade.

De acordo com o radialista e ex-professor Léo Rocha, o adolescente tomou banho, jantou e foi para o quarto dele. Momento depois, gritou. “O pai contou que correu após ouvir o grito do filho, o viu recebendo a descarga elétrica e desligou em seguida o disjuntor geral da casa”, disse. “Levaram o filho para o hospital municipal, mas ele já chegou morto, um momento depois do choque”.

A morte de Wescley comoveu os moradores da localidade. O corpo foi velado na capela de São Francisco, com enterro também nesta quarta. Wescley Santos era filho único e concluiu neste mês o 8º ano do ensino fundamental.

Os familiares não souberam informar se a descarga elétrica aconteceu no momento em que o garoto colocou o celular para carregar ou se estava utilizando o aparelho conectado à tomada.

Professores pontuaram que o jovem era inteligente, responsável e sempre era destaque na escola, obtendo boas notas, frequência regular e excelente comportamento. “Era amigo de todos, um adolescente calmo, muito querido por seus amigos e familiares”, ressaltou Léo Rocha.