Criança de dois anos morre afogada em rio em Tururu, no Ceará

Uma criança de dois anos morreu afogada em Tururu, na região Norte do Estado. O caso ocorreu nesse domingo (25), mas o corpo da vítima foi localizado apenas na manhã desta segunda-feira (26) após buscas.

Emily Vitoria Tavares da Silva teria sido levada pela correnteza do rio do Inácio, no município tururuense, às 11h20 do domingo. Por volta das 11h30, equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o local, constatando o caso.

Conforme o tenente-coronel Mauro Oliveira, comandante da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), os agentes, também mobilizados para a ocorrência, realizaram buscas até o fim da tarde de domingo, mas não encontraram a vítima até então.

Ainda segundo o tenente-coronel, as atividades foram retomadas às 6h desta segunda-feira (26), com reforço de equipe de mergulho vinda de Fortaleza. O corpo da criança foi encontrado por volta das 10h desta manhã. Ainda não há informações sobre a origem do afogamento.