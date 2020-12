Com barreiras sanitárias, entrada em Guaramiranga será restrita no feriadão de fim de ano

As entradas da cidade de Guaramiranga terão, do dia 31 de dezembro ao dia 4 de janeiro, três barreiras sanitárias. O objetivo é controlar o fluxo de pessoas no município serrano durante as festas de fim de ano. Apenas moradores, hóspedes de hotéis e pousadas, ou de imóveis de aluguel, e aqueles trabalhadores que residam em cidades vizinhas poderão acessar o município.

Para entrar em Guaramiranga, durante esse período, todos terão que apresentar documentos que comprovem a condição.

As restrições constam no decreto municipal 050/2020, publicado pela Prefeitura no dia 14 de dezembro. Hotéis e pousadas deverão emitir aos hóspedes voucher em cada registro de hospedagem. Esse documento servirá de comprovante para acesso ao município, de acordo com o secretário de Turismo de Guaramiranga, Franzé Leal. Os residentes devem adentrar com comprovantes de endereço, como contas de energia.

As barreiras serão feitas nas entradas de Guaramiranga, sendo duas na CE-065, e uma no acesso pela CE-253. Em cada uma delas, 10 agentes de trânsito, da Guarda Municipal e da Polícia Militar se dividirão na tarefa, conforme Franzé.

No decreto municipal consta que haverá ações de monitoramento e fiscalização nos principais acessos ao Centro

Turístico, no percurso entre o entroncamento das Ruas Joaquim Alves Nogueira com Raimundo Nonato da Costa até o Teatro Raquel de Queiroz.

Fica proibida a entrada de ônibus, vans ou quaisquer veículos coletivos de turismo para fins de excursões na modalidade day use, segundo o secretário. Isso entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro de 2021. A exceção são os veículos cadastrados pelos hóspedes. Para isso, as pousadas e hotéis terão que repassar a identificação das placas dos veículos dos hóspedes à Prefeitura.

É a segunda vez na pandemia que a Prefeitura de Guaramiranga adota o sistema de barreiras para entrada na cidade. Contudo, em abril, houve bloqueio inclusive aos turistas. No município foram confirmados 208 casos de Covid e um óbito, segundo dados do IntegraSus, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Rede Hoteleira

Segundo o secretário de Turismo de Guaramiranga, Franzé Leal, cerca de 30% das ocupações na rede hoteleira e casas de veraneios da cidade foram canceladas desde o decreto do Governo do Estado que impede ocorrência de festas no Ceará.

Devido à pandemia, o máximo permitido de ocupação na rede hoteleira é de 80%. Mas, com os 30% de desistência, segundo Franzé, o fluxo de hóspedes esperado no feriadão de Réveillon no município é de menos 50% do atingido em anos anteriores. O secretário não mencionou os números absolutos.

“Sem festas, fogos de artifícios, e restaurantes com horários limitados, esperamos fazem uma data apenas para a comunidade local e aos trabalhadores, que mantém as cadeias produtivas”, destaca Franzé.

A norma municipal também proíbe a utilização de mesas, cadeiras e caixas de som portáteis ou fixas em quaisquer áreas públicas do Centro do Município, com exceção dos equipamentos autorizados aos estabelecimentos comerciais