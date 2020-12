Chove em 58 municípios cearenses; maior concentração ocorre no Cariri

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, entre as 7h desta quinta (17) e 7h desta sexta-feira (18), chuva em 58 municípios. As precipitações decorrem de formação de áreas de instabilidade sobre o Oceano Atlântico e leste do Ceará que trazem influência para ocorrência de precipitações no Estado.

As cinco maiores chuvas foram observadas em:

Santana do Cariri (50mm); Crato (42mm); Farias Brito (38mm); Missão Velha (30mm); Cariús 27mm.

A maioria das chuvas se concentrou na região Sul do Ceará. O Ceará segue com condições favoráveis às chuvas pontuais com intensidade variando entre fraca e moderada até este fim de semana.

Imagens de satélite mostram a presença de nuvens em grande parte da região Nordeste, incluindo o Ceará. Havia previsão de chuva para esta sexta-feira (18), de acordo com a Funceme.

Para este sábado, a Funceme prevê tempo com nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões e para domingo (20) há maior chance de possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.