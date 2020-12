Chove em 29 municípios com maior concentração no Cariri

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18), variando entre fraca e moderada.

A Funceme registrou chuva em 29 municípios nesta quinta-feira (17). Houve maior intensidade no Cariri cearense. Em Missão Velha foram observados 68mm; em Barbalha (45mm), Brejo Santo e Aurora (44mm), Juazeiro do Norte (39mm), Porteiras (32mm), Barro (20mm) e Jardim (18mm).

O tempo permanece nublado em grande parte da região Nordeste, incluindo o Ceará. A presença das nuvens decorre da formação de áreas de instabilidades sobre o oceano Atlântico e no leste do Nordeste.

Os meteorologistas indicam que não há presença de sistemas como o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) ou Cavado de Altos Níveis (CAN), que são comuns se formarem no período de pré-estação chuvosa (dezembro e janeiro) no Ceará.

A gerente de meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, confirmou que a formação de nuvens sobre o Ceará resultou da formação de área de instabilidade sobre o Oceano Atlântico e trouxe chuva para a faixa litorânea e Maciço de Baturité. “Para esta quinta e amanhã, sexta-feira, as condições se tornam mais favoráveis para ocorrência de precipitações em todo o Estado, principalmente no litoral e no Sul do Ceará”.