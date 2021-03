Ceará tem chuva em pelo menos 64 municípios e máxima de 98,5 mm em Jaguaribe

O Ceará registrou chuva em pelo menos 64 municípios entre as 7h de segunda-feira (29) e as 7h desta terça-feira (30). Jaguaribe teve o maior acumulado, de 98,5 mm. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), do balanço de 8h10.

Também na região Jaguaribana, o município de Itaiçaba teve precipitação de 39 mm e Jaguaruana, de 35 mm.

Horizonte, no litoral de Fortaleza, teve a segunda maior chuva do período, de 43,9 mm. A Capital teve chuva de 6,6 mm em 24h. No Sertão Central e Inhamuns, Tarrafas registrou 34 mm. Tianguá, na região Ibiapaba, teve acumulado de 32,6 mm.

Leia Região Nova previsão confirma cenário desfavorável de chuva para o período de abril a junho no Ceará

Conforme a previsão da Funceme, as maiores chuvas devem se concentram na Ibiapaba e no Cariri, nesta terça (30) e quarta-feira (31). Nas demais regiões, a tendência é de chuvas mais isoladas.

Para Fortaleza, a previsão para esta terça-feira é de possibilidade de chuva e nebulosidade variável durante a manhã. No restante do dia, o céu varia de parcialmente nublado a claro.

Veja as maiores chuva entre 7h de segunda (29) e 7h de terça (30):

Jaguaribe (Posto: Jaguaribe) : 98.5 mm

Horizonte (Posto: Horizonte) : 43.9 mm

Itaiçaba (Posto: Itaicaba) : 39.0 mm

Jaguaruana (Posto: Giqui) : 35.0 mm

Tarrafas (Posto: Tarrafas) : 34.0 mm

Jaguaribe (Posto: Nova Floresta) : 33.0 mm

Tianguá (Posto: Tiangua) : 32.6 mm

Morada Nova (Posto: Aruaru) : 31.0 mm

Miraíma (Posto: Miraima) : 30.0 mm

Ipu (Posto: Marruas Dos Paiva) : 30.0 mm