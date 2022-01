Ceará registra chuvas em 28 municípios neste sábado (22)

O Ceará registrou, em um intervalo de 24 horas, chuvas em pelo menos 28 municípios. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados às 11h10 e correspondem a pluviometria entre 7h de sexta-feira (21) e 7h deste sábado (22).

O município com maior precipitação foi Senador Sá, com 25 mm. Hidrolândia registrou 21 mm e Sobral 19 mm. A Capital Cearense não aparece com registros para o intervalo. No entanto, na manhã deste sábado, Fortaleza amanheceu com precipitações.

Confira as maiores chuvas

Senador Sá 25 mm Hidrolândia 21 mm Sobral 19 mm Lavras da Mangabeira 18 mm Jucás 13 mm Brejo Santo 11.5 mm Aurora 11 mm Várzea Alegre 11 mm Russas 9 mm Campos Sales 8.6 mm

Previsão para o fim de semana

Segundo a Funceme, o Estado deve seguir, até domingo (23), com céu variando entre nublado e com poucas nuvens com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.

A maior possibilidade de chuva ocorre neste sábado, no qual todas as regiões apresentam de 40% a 70% de chance de registrar precipitações. Conforme o órgão, essas chuvas devem ocorrer principalmente na madrugada e pela manhã.

No domingo (23), a probabilidade de chuva varia entre 20% e 40%. De acordo com a Funceme, há cenário para registro de precipitação em todas as macrorregiões.

"Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. Ainda, as precipitações tendem a ser com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte, à princípio", explica a Funceme.