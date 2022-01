Ceará registra chuva em 29 municípios nesta sexta-feira (21)

Choveu em 29 municípios do Ceará no intervalo de 24 horas, conforme dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta sexta-feira (21).

Segundo o órgão, a tendência é de chuva em todas as macrorregiões nesta sexta, com intensidade de fraca a moderada, de caráter passageiro e em pontos isolados do Ceará.

Da madrugada à manhã, a chuva ocorre no litoral, enquanto nas demais regiões, no decorrer de dia. O céu irá variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.

CHUVAS DE HOJE NO CEARÁ

Até as 10h30, 29 municípios registraram chuva. A cidade de Palmácia, no Maciço de Baturité, teve o maior índice com 22.6 milímetros, seguida de Nova Russas, com 22 mm, e Ararendá, em Ibiapaba, com 20.6 mm. Os dados são atualizados pela Funceme a partir das informações enviadas pelos municípios.

Outras cidades com volumes pluviométricos foram Pentecoste (19.6 mm), São Gonçalo do Amarante (15.6 mm) e Maracanaú (12 mm). Em Fortaleza, foram registrados apenas 5 milímetros, segundo a Funceme.

