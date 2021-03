Ceará deve registrar chuva em todas as regiões neste fim de semana, aponta Funceme

Devido às condições climáticas favoráveis, a previsão do tempo é de chuva em todo o território do Ceará neste sábado (13) e domingo (14). A Região Centro-Norte — que envolve a faixa litorânea, a Ibiapaba e o Maciço de Baturité — concentrará o maior volume de precipitações, segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em todas as regiões os acumulados deverão se concentrar, especialmente, nos períodos da madrugada, manhã e tarde. A intensidade das chuvas pode variar entre fraca a moderada e, ocasionalmente, forte, conforme detalhou a instituição.

Veja a previsão do tempo detalhada

Sábado: Nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Domingo: Nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Condições meteorológicas

O principal sistema meteorológico indutor de chuva sobre norte do Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), deverá encontrar-se afastada do Ceará de acordo com a análise feita pela Funceme nesta sexta-feira (12).

Entretanto, devido à disponibilidade de umidade e calor na atmosfera, poderão formar áreas de instabilidades em algumas regiões do Estado. Além disso, tais áreas de instabilidades poderão se originar também sobre o oceano Atlântico e no leste do norte do Nordeste, e se deslocar em direção ao Ceará.