Candidato é eliminado ao tentar fraudar prova do concurso da Pefoce em Sobral

Um candidato foi eliminado da prova objetiva do concurso da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na tarde desse domingo (1º), em Sobral, após ser flagrado com um dispositivo eletrônico na caneta. O homem, que não teve a identidade revelada, prestou depoimento na delegacia.

A tentativa de fraude foi identificada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultura e Assistencial Nacional (Idecan), organizador da seleção pública.

"O suspeito foi imediatamente eliminado do concurso. A polícia foi acionada e conduziu o candidato até a delegacia para os procedimentos legais", informou o Idecan.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações à Polícia Civil, e aguarda retorno.

Apesar da irregularidade com o candidato, o Idecan avaliou que a execução do concurso foi considerada "bem-sucedida". Cerca de 24 mil candidatos foram divididos em grupos no sábado (31) e domingo em 37 locais de prova.

"A aplicação dos exames do concurso da Pefoce seguiu com tranquilidade e segurança nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Russas e na capital Fortaleza".

Vagas

Ao todo, o certame oferece 170 vagas, sendo 70 para o cargo de auxiliar de perícia e 60 para perito criminal. Já para médico perito-legista e perito-legista são 20 vagas cada.

SALÁRIOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Cargo 1: médico perito legista

Remuneração: R$ 10.125,89

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Cargo 2: perito criminal

Formações: engenharias Elétrica, Civil, Mecânica e Eletrônica; Física, Ciências da Computação/ Análise de Sistemas, Ciências Contábeis e Engenharia Química ou Química

Remuneração: R$ 9.830,96

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO

Auxiliar de perícia

Requisitos: nível superior em qualquer área de conhecimento.

Remuneração: R$ 3.629,72

Carga horária: 40h semanais