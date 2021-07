Agricultor morre após sofrer choque elétrico ao se encostar em cerca de arame farpado, em Sobral

O agricultor Marcos Bastos, de 56 anos, morreu ao levar um choque elétrico após se encostar em uma cerca de arame farpado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). O caso foi na noite desta quinta-feira (15), no distrito de Taperuaba, Zona Rural de Sobral, no Interior do Ceará.

Conforme relato de familiares, Marcos havia ido colher frutas em um pomar no entorno, quando encostou no equipamento de proteção e sofreu a descarga. A cerca não era elétrica. A suspeita é de que parte do arame estivesse energizada.

Legenda: A vítima deixa esposa e três filhos Foto: Arquivo Pessoal

A vítima deixa esposa e três filhos. O Saae informou que está apurando as circunstâncias e que todas as informações serão repassadas às autoridades para os procedimentos legais.

“A família da vítima está recebendo todo o apoio e assistência necessária”, disse em nota. A empresa afirmou que segue todas as normas relativas à segurança.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realiza exames periciais, que serão utilizados na investigação.