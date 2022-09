Deputado Roque Barbiere atira dentro do diretório do PSDB em São Paulo; veja vídeo

O deputado estadual Roque Barbiere (Avante) atirou dentro do diretório estadual do PSDB, nos Jardins — área nobre da cidade de São Paulo — no início da noite desta quinta-feira (1). Conforme informações da TV Globo, ninguém ficou ferido.

Em nota, o PSDB de São Paulo afirmou "que sua sede foi alvo de um tiro" e que "o caso está sob investigação pela Polícia Civil." Ainda não se sabe as causas do disparo.

Assista momento do disparo:

O Avante faz parte da coligação do governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição.

Polícia foi acionada após disparo

De acordo com a Polícia Militar, houve um chamado por volta das 19h para disparo de arma de fogo na Rua Estados Unidos, número 662. Os policiais constataram que o tiro atingiu um vidro.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que Barbiere conversava com outro homem na porta do diretório. Depois, o homem de preto entrou no imóvel, e o deputado tirou a arma do casaco, entrou no diretório, e disparou para cima. Em seguida, ele deixou o local.

Segundo a TV Globo apurou, o deputado teria uma reunião com o presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, e teria havido um atraso no encontro, com possibilidade de ser cancelado. Barbiere teria se irritado com a situação e disparado. O tiro atingiu a foto de Vinholi.

A ocorrência foi encaminhada ao 78º Distrito Policial e, como o deputado tem foro privilegiado, o caso será encaminhado para o Tribunal de Justiça.