Vereador de cidade no RJ morre após disparos efetuados na porta de casa

A Câmara Municipal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador Cici Maldonado (PL), de 61 anos. Em nota divulgada no perfil oficial do vereador, é informado que o político foi vítima de uma tentativa de assalto. Porém, segundo o G1, a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo indicou que o crime não tem características de assalto e investiga todas as hipóteses.

Veja também

Conforme a reportagem do G1, dois assessores tinham deixado Cici em casa quando homens armados chegaram atirando. O vereador teria saído de casa para ver o que estava acontecendo e acabou baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

"São Gonçalo perde um grande cidadão, amigo, batalhador, íntegro que cumpriu seus deveres e deixará eterna saudade. Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos, pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor", escreveu a Câmara em nota de pesar.

O vereador do PL, natural de São Gonçalo, era casado e pai de três filhas