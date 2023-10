Veja resultado da eleição do Conselho Tutelar em Sobral

As eleições para conselheiros tutelares, realizadas no domingo (1º), definiram quem estará à frente dos equipamentos de defesa da criança e do adolescente entre 2024 e 2028, em Sobral.

Ao todo, foram escolhidos 970 conselheiros em todo o Estado. Já na cidade da região Norte do Estado, dos 30 candidatos, dez conselheiros foram eleitos e outros dez ficaram como suplentes. Portanto, há dois conselhos tutelares na cidade.

Os candidatos do município passaram por uma pré-seleção que os habilitou a fazer a campanha que antecedeu a votação nas urnas. O salário pago em Sobral para uma jornada de 40 horas semanais é de R$ 2.421,34. Os mandatos vão de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028.

Conselheiros tutelares eleitos em Sobral:

Titulares

Roney Lira Rilder Fernandes Nailson Vasconcelos Professor Wagner Junior Alves Roney Sales Mariany Sthefany Arteiro Ferreira Julio Cesar Tony de Paulo

Suplentes