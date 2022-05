TRE-CE tem primeira reunião com a cúpula da segurança pública do Ceará para planejar Eleições 2022

A cinco meses das eleições, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, participou do primeiro encontro com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, para discutir o esquema de segurança para as eleições deste ano.

O magistrado esteve na sede da SSPDS para o primeiro de uma sequência de encontros com a cúpula da segurança pública do Ceará.

Inacio de Alencar Cortez Neto Presidente do TRE-CE "O nosso objetivo é manter o bom relacionamento com as forças de segurança. Por isso, estamos tratando, com antecedência, do planejamento para garantir o direito do cidadão ao voto, com liberdade, para que ele se dirija à votação e se sinta seguro"

Operação Eleições

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, ressaltou que as forças de segurança estaduais trabalharão em sintonia com a Justiça Eleitoral para garantir um período eleitoral tranquilo.

No último pleito, em 2020, a Operação Eleições contou com um efetivo de mais de 10 mil profissionais das Polícias Civil e Militar do Ceará, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense do Estado do Ceará.

Além do desembargador e do secretário, participaram do encontro o juiz auxiliar da Presidência, Rommel Moreira Conrado, e o secretário-executivo da SSPDS, Samuel Elânio.