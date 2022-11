TRE-CE tem novo local de atendimento em Fortaleza; veja horários

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu uma segunda unidade de atendimento ao público, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Até então, o serviço era oferecido somente na Praia de Iracema.

A nova central fica localizada na rua Coletora Leste, nº 822. O horário do atendimento presencial ocorre das 8h às 14h, mediante agendamento no site do TRE ou pelo telefone 148.

A unidade de atendimento fica no "lobby" do prédio e dispõe de estacionamento para visitantes. Segundo o órgão, "é recomendado o uso de traje adequado para quem comparecer ao local".

O cadastramento da biometria, contudo, ainda não está disponível na Capital.

Veja o passo a passo para agendar atendimento:

1. Acesse o endereço: www.tre-ce.jus.br/;

2. Ao entrar, clique na opção “agendamento”, ao lado direito da página;

Foto: Reprodução

3. Na página seguinte, haverá algumas opções de serviços. Clique na última: “Agendamento para atendimento presencial”;

Foto: Reprodução

4. Em seguida, clique em “solicitar agendamento”;

Foto: Reprodução

5. Por último, selecione a cidade de atendimento e depois a unidade desejada.

Foto: Reprodução

Regularização pode ser feita online; veja como

Os eleitores também podem regularizar a situação eleitoral sem sair de casa. Veja o passo a passo:

Acesse o site o Sistema Título Net ; Clique em "consultar e pagar débitos eleitorais através da emissão de guia para pagamento no Banco do Brasil, PIX ou cartão de crédito". Caso você não saiba qual a pendência, clique em "consultar o título"; Após o preenchimento da solicitação, é gerado protocolo para acompanhamento. Na sequência, os dados são enviados para a Zona Eleitoral correspondente e, caso estejam todos corretos, após verificação pela equipe do cartório, as informações são encaminhadas para o TSE para validação; Para acompanhar o andamento da solicitação, basta acessar a página do Título Net, no portal do TRE-CE; Após aprovada a solicitação, é possível imprimir o título de casa através do Autoatendimento do eleitor no site do TRE.

Quando a biometria estará disponível no Ceará

Segundo o TRE-CE, atualmente, apenas o Distrito Federal está realizando o procedimento. As demais unidades federativas seguirão um cronograma a ser divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Quando o cadastramento for retomado no Ceará, quem não tiver o cadastro biométrico deverá comparecer a um cartório para realização do procedimento.

Locais de atendimento em Fortaleza

1. Central de Atendimento ao Eleitor, na Av. Almirante Barroso, 601 - Praia de Iracema;

2. Central de Atendimento ao Eleitor – Unidade Sul (Nova Sede do TRE), na rua Coletora Leste, n.º 822, Luciano Cavalcante, das 8h às 14h.