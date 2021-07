STF publica vídeo desmentindo declarações de Bolsonaro sobre gestão na pandemia

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou vídeo nesta quarta-feira (28) para desmentir declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre ações do governo durante a pandemia. O chefe do Executivo Nacional declarou diversas vezes que a Corte o impediu de agir no enfrentamento à Covid-19.

"O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade!", publicou o órgão.

No último sábado (24), Bolsonaro criticou decisões judiciais do STF. "Se eu tivesse coordenando a pandemia, não teria morrido tanta gente", disse a apoiadores durante uma transmissão em uma rede social do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

VEJA VÍDEO:

Notícias falsas

Nesta quarta, o tribunal divulgou um vídeo e pediu aos internautas que ele seja compartilhado. "Leve informação verdadeira a mais pessoas", escreveu. O texto foi acompanhado das hashtags #VerdadesdoSTF e #FakeNewsNão.

Com duração de 29 segundos, a gravação reforça o esclarecimento sobre decisão que reconheceu a competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União no combate à pandemia.

"É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia", disse a narração.

Vídeo continuou afirmando que: "É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e Prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população".

O objetivo, segundo a corte, é "conscientizar a sociedade sobre a importância da checagem de fatos, a fim de evitar a propagação de fake news".

"Notícias falsas deturpam a decisão, alegando que o Supremo proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia. No entanto, a Secretaria de Comunicação Social do STF já havia publicado esclarecimento sobre o caso no início do ano, destacando o entendimento do colegiado."

Críticas constantes

No início deste ano, o STF já havia rebatido declarações de Bolsonaro quando afirmou, no dia 18 de janeiro, que a corte não proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da Covid-19.

Por meio de nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social, o tribunal ressaltou que suas decisões não excluíram nenhuma esfera administrativa dessa responsabilidade na atuação contra a pandemia.

O texto não citava Bolsonaro, mas era uma resposta ao chefe do Executivo, que afirmou que não pôde agir no combate à doença por decisão do Supremo.

"Vou repetir aqui: que moral tem João Doria e Rodrigo Maia em falar em impeachment se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação contra a pandemia?", disse Bolsonaro no dia 15 de janeiro em entrevista a José Luiz Datena, da TV Band.

Segundo Bolsonaro, pelo Supremo, ele deveria "estar na praia tomando uma cerveja". Na época, o discurso do presidente reverberou em sua base. Diante da discussão sobre o colapso de saúde em Manaus, bolsonaristas passaram a eximir o presidente de culpa sob o argumento de que o Supremo o proibiu de agir.