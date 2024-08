Sogra de deputado estadual foi uma das pessoas mortas em sequência de colisões na BR-116

A sogra do deputado estadual Leonardo Pinheiro (Progressistas) foi uma das vítimas da sequência de colisões entre quatro carretas e um carro que deixou duas pessoas mortas na BR-116, em Russas, na noite da última segunda-feira (5). O parlamentar cancelou o expediente de seu gabinete nesta quarta-feira (7), e a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) fez um minuto de silêncio na sessão de terça-feira (6).

Edna Mirtes Castro Saraiva tinha 65 anos e era passageira de um carro Corolla, que foi atingido violentamente por um caminhão no km 114 da BR-116. O veículo em que ela estava havia diminuído a velocidade por conta de uma primeiro acidente que ocorreu em um trecho mais à frente.

A idosa foi arremessada para fora do carro com a batida, de acordo com relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A segunda vítima do acidente foi o motorista de uma carreta, que pegou fogo na colisão.

Luto na família

A esposa do deputado, Myrla Pinheiro, falou sobre a perda de sua mãe em uma publicação conjunta com o marido: "Na luta da vida perdi meu farol, perdi quem meu ensinou a ser forte e orar nos momentos mais difíceis da vida e hoje clamo a ele que me dê forças para terminar de criar e a educar a quem ela dava a sua vida por eles ( seus netos), peço a ele sabedoria e mesma disposição que ela tinha".

"Avó mais presente e sogra mais dedicada, tia que se transformava a segunda mãe dos sobrinhos , a filha e a irmã que por não está presente todos os dias, não deixava de ligar para saber as novidades. [...] Mãe a senhora me ensinou tudo , só não me ensinou como viver sem voce", diz texto.

O parlamentar respondeu à esposa: "Meu amor, Deus a acolheu com todo amor do mundo, a estrela mais linda do céu agora brilha, cuidando de nós lá de cima. Te amo e estou contigo para sempre".