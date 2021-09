Servidores da Saúde em greve são recebidos por vereadores em busca de mediação com Sarto

Uma comissão de vereadores recebeu na manhã desta quinta-feira (23), na Câmara Municipal de Fortaleza, um grupo de servidores da Saúde de nível médio que, em greve desde a semana passada, reinvidicam inclusão na Política de Educação Permanente voltada a profissionais da Saúde do Município.

O grupo levou cartazes e faixas para a Casa Legislativa, e se manifestou do lado de fora. Parlamentares formaram uma comissão e receberam parte dos manifestantes dentro da Câmara.

Os servidores pedem que vereadores atuem como mediadores das reivindicações junto ao prefeito José Sarto (PDT). Já há uma reunião da categoria com o chefe do Executivo municipal marcada para a próxima segunda-feira (27).

Os profissionais de nível médio foram recebidos por ao menos oito vereadores: Ronivaldo Maia (PT), Larissa Gaspar (PT), Gabriel Aguiar (Psol), Adriana Nossa Casa (Psol), Márcio Martins (Pros), Dr. Vicente (PT) e Léo Couto (PSB).

Entre as demandas da categoria que envolve cerca de 600 técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e técnicos em higiene dental, está a de se qualificarem dentro do horário de trabalho.

Legenda: Servidores da categoria se manifestaram do lado de fora da Câmara antes da reunião com vereadores Foto: Sindifort

Negociação

Eles argumentam que a prática ocorre com os demais colegas, que podem destinar oito horas da jornada de 40 horas semanais à qualificação. Atualmente, esta política já é praticada com os demais servidores da Saúde tanto de nível médio como de nível superior.

Os servidores pediram a presença do líder do Governo, Gardel Rolim (PDT), e do presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT), na reunião agendada com Sarto.

Os vereadores se prontificaram em reforçar o convite e articular a demanda com outros parlamentares para que participem do encontro no Paço Municipal.