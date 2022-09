Sérgio Camargo acusa motorista de furtar comida da inauguração de comitê

O candidato a deputado federal Sérgio Camargo (PL-SP) utilizou as redes sociais, nesse sábado (3), para denunciar o roubo de comida que seria servida na inauguração de seu comitê. De acordo com o ex-presidente da Fundação Palmares, um motorista da Uber teria sumido com o equivalente a R$ 700 em salgadinhos, pães, bolos e tortas.

Em diferentes publicações no Twitter, Sérgio ressaltou que o motorista em questão era negro e o chamou de "esquerdopata" e "afromimizento".

"Um motorista esquerdopa de Uber roubou toda comida da inauguração do meu comitê eleitoral, em São Paulo. Disse que sou um racista FDP e foi embora levando centenas de salgadinhos, além de tortas, pães e bolos. Acionamos a polícia", publicou.

Camargo contou que a comida havia sido doação de um apoiador da campanha. "Esquerdistas que roubam salgadinhos não impedirão minha eleição!", completou.

Inicialmente, o candidato afirmou que o proprietário da padaria teria registrado boletim de ocorrência. Depois, informou que o estabelecimento teria desistido da ideia "temendo vingança da marginalidade de esquerda".

Horas depois da primeira publicação, o candidato publicou vídeo agradecendo a doação de comida para a inauguração do comitê por parte da também candidata a deputada federal Nise Yamaguchi (PROS-SP).

"Se o esquerdopata do Uber achou que ia matar a direita de fome, se enganou. Dra Nise, gentilmente, trouxe comida para festa de inauguração do comitê. Obrigado, amiga. Que belo gesto!", disse.

Cobrança de medidas contra o motorista

O candidato voltou às redes neste domingo (4) chamando o motorista de criminoso e cobrando que ele fosse afastado da Uber.

"Tenho a placa do carro e o telefone do motorista negro de esquerda. Não deixarei barato. Farei tudo que estiver ao meu alcance para que seja suspenso do aplicativo e responda por seus delitos", publicou.

"Quando a padaria ligou, o motorista disse que racistas não passarão. Os verdadeiros racistas estão todos na esquerda. Ele é a prova disso", complementou.