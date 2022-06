Senado promove audiência pública no Ceará sobre reajuste na tarifa de energia

O reajuste na tarifa de energia no Ceará será tema de audiência pública nesta sexta-feira (1º), promovida pelo Senado Federal na Assembleia Legislativa do Ceará. Feita a pedido do senador Eduardo Girão (Podemos), o objetivo da audiência é tratar a respeito da prestação de contas da Enel no Estado.

Para isso, estão convidados para o evento o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, Fernando Colares, o presidente do Conselho de Consumidores da Enel/CE, Antônio Erildo Lemos Pontes, além de representantes de órgãos de defesa do consumidor.

A presidente da Enel Distribuição Ceará, Márcia Sandra Vieira, também é uma das convidadas para a audiência pública.

Eduardo Girão Senador "Só no período de 2019 a 2022, foram registradas 7.646 reclamações no Decon-CE, no Procon foram mais 6.500 atendimentos por insatisfação. Ainda por cima, a empresa possui uma das tarifas mais caras do país e aumentou absurdamente em 25% o preço dos serviços".

O senador cearense também já havia sido autor de requerimento para audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal para tratar no tema - a reunião ocorreu no início de maio.