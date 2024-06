Seminário 'Prefeitos Ceará 2024' começa nesta segunda-feira (17); confira programação

Com o tema “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas”, o XI Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024 será realizado nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Estado, em Fortaleza. O congresso, que contará com a presença de diversas autoridades, é gratuito e está com inscrições abertas ao público geral.

Nesta segunda-feira (17), o governador Elmano de Freitas (PT) ministrará a palestra de abertura do evento, às 10h. Mais tarde, os presentes poderão acompanhar painéis sobre sustentabilidade e geração de empregos.

Já na terça (18), o congresso é iniciado por um painel sobre governança digital, a partir das 9h. No período da tarde, os debates focarão nas Eleições 2024, discutindo o uso de inteligência artificial no período eleitoral, além dos abusos do Poder Político e Econômico.

Para Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares, o evento já se consolidou como um momento para discussão de temas essenciais à sociedade, à gestão e à imprensa.

"O seminário é o momento de plantar sementes. São discutidos os temas interessantes, é gerado um documento, mas entre um evento e outro a gente discute esses temas nos nosso veículos de comunicação. A gente entende que para beneficiar a maioria, o grande caminho é, de fato, a gestão pública, e o nosso papel como imprensa é dar luz a isso e cobrar também transparência e eficácia nas aplicações do dinheiro público e também demonstrar como isso chega na ponta beneficiando a sociedade", declara Ruy.

O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Júnior Castro, pontua as participação dos gestores fará com que se compartilhem práticas exitosas de municípios, que trarão "informações valiosas para a gestão". A missão, segundo ele, é conseguir gerar oportunidades e qualificação de mão de obra.

"A Aprece tem buscado fazer essa qualificação de mão de obra e emprego, passando por várias secretarias do governo. A qualificação é um dos principais desafios. Carecemos de uma mão de obra qualificada, e é importante essa integração entre os municípios e órgãos do estado e da união para fazer com que se qualifique a mão de obra e gere oportunidade de empregos.

Outro órgão presente no evento é o Tribunal de Contas da União (TCE), que segundo Luis Eduardo de Menezes Lima, diretor-geral do Instituto Escola Superior de Contas do TCE, atuará com trabalho de prevenção e capacitação de gestores. Também será incentivada a adesão ao selo de sustentabilidade.

"O TCE tem sempre dado apoio institucional a esse evento, porque ele tem como público alvo os prefeitos. E o tribunal já vem de um tempo, além do trabalho de contas, fazendo um trabalho de prevenção. Vamos estar lá também com um técnico falando da nova lei de licitações e discutir sustentabilidade e governança digital", pontua.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DIA 17 DE JUNHO

7h - Credenciamento

8h - Solenidade de assinatura dos Termos de Compromisso das obras aprovadas no Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica.

10h às 12h - Painel Institucional de Abertura com autoridades convidadas

Mediador: Inácio Aguiar (Editor de Política do Sistema Verdes Mares)

Convidados da Solenidade de Abertura

Ruy do Ceará Filho – Diretor Superintendente do Sistema Verdes Mares Enid Câmara – CEO da Prática Eventos Júnior Castro – Presidente da Associação dos Municípios do Ceará (APRECE) Rholden Botelho de Queiroz – Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) Edilberto Carlos Pontes – Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) Elmano de Freitas – Governador do Estado do Ceará José Sarto – Prefeito Municipal de Fortaleza Evandro Leitão – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Haley de Carvalho Filho – Procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará Fernanda Pacobahyba – Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Gardel Rolim – Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza Ricardo Cavalcante – Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) Eliane Brasil – Superintendente Estadual do Banco do Nordeste Tiago Cordeiro de Oliveira – Vice Presidente de Governo da Caixa Joaquim Cartaxo Filho – Diretor Superintendente do Sebrae Ceará Antônio Abelardo Benevides Moraes – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) (A confirmar)

Palestra Magna - Pacto Federativo: Ações que envolvem Governo Estadual, Governo Federal e Municípios

Palestrante: Elmano de Freitas (Governador do Estado do Ceará)

14h às 16h - Painel 01: Geração de emprego, renda e empreendedorismo

Mediador: Júnior Castro (Presidente da Associação dos Municípios do Ceará (APRECE)

Palestra 01: Empreendedorismo feminino (20 min)

Palestrante: Mônica Arruda Lima (Articuladora Estadual da Unidade Educação Empreendedora do SEBRAE Ceará)

Palestra 02: ENEL (20 min)

Palestrante: José Nunes Almeida Neto (Diretor Institucional da ENEL Brasil)

Palestra 03: Empreendedorismo Feminino como Ferramenta de Desenvolvimento Econômico dos Municípios: Inovação e Ferramentas Digitais (20 min)

Palestrante: Raquel Andrade (Secretária Executiva de Enfrentamento à Violência contra a Mulher)

Palestra 04: Tema em definição (20 min)

Palestrante: Gardel Rolim (Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza)

Momento TCE – Desenvolvimento e Fortalecimento das Ouvidorias Municipais (15 min)

Palestrante: Patrícia Saboya (Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)

Debates (20 min)

16h às 18h - Painel 02: Sustentabilidade

Mediadora: Águeda Muniz (Diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará)

Palestra 01: Finanças Verdes na prática - Estratégias do Banco do Nordeste no apoio a investimentos sustentáveis (20 min)

Palestrante: Paulo Câmara (Presidente do Banco do Nordeste)

Palestra 02: Governança, Inovação e Sustentabilidade (20 min)

Palestrante: Roberto Cláudio (Ex-prefeito de Fortaleza)

Palestra 03: Indução e fomento à geração de oportunidades de negócios para o desenvolvimento regional sustentável (20 min)

Palestrante: Salmito Filho (Secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará)

Case de sucesso: Coleta Seletiva - A gente faz juntos! (10 min)

Palestrante: José Helder (Prefeito de Várzea Alegre)

Momento TCE - Lançamento do Selo TCE Sustentável 2024 (15 min)

Palestrante: Itacir Todero (Conselheiro Substituto Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)

Debates (30 min)

18h - Encerramento do 1º dia e visitação aos estandes

DIA 18 DE JUNHO

8h às 9h - Momento de networking e visitação aos estandes

9h às 10h40 - Painel 03: Governança Digital

Mediador: Luís Eduardo Menezes (Diretor Geral do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC)

Palestra 01: BigData e DesiguaLab: aceleradores de transformação urbana, social e econômica. (20 min)

Palestrante: Élcio Batista (Vice-Prefeito de Fortaleza)

Palestra 02: Os desafios da governança digital na era da inteligência artificial (20 min)

Palestrante: Wesley Vaz (Palestrante, autor e professor)

Palestra 03: Oportunidades e desafios da governança participativa e governança de dados para a transformação digital do setor público no Brasil (20 min)

Palestrante: Guilherme Muchale Araújo (Gerente do Observatório da Indústria da FIEC)

Case de sucesso: Radar (10 min)

Palestrante: Carlos Alexandria (Gerente de Departamento do SERPRO)

Debates (25 min)

10h45 às 11h15 - Palestra: Sudene: Fomento a interiorização do desenvolvimento

Palestrante: Heitor Freire (Diretor de Fundos, Incentivos e de Atrações de Investimentos da SUDENE)

11h20 às 11h40 - Palestra: O Regime Simplificado e as alterações da Portaria conjunta 33/2023

Palestrante: Silvio José Conceição (Gerente Filial GIGOV/FO)

11h45 às 12h - Palestra: Empresa+Simples: formalizando empresas em 5 minutos

Palestrante: Eduardo Jereissati (Diretor de Planejamento e Gestão da Junta Comercial do Estado do Ceará)

12h30 às 14h - Intervalo para almoço

14h15 às 14h30 - Apresentação da disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas para Escolas de Ensino Fundamental em Tempo Integral Conselheiro Rholden Queiroz (Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) (15 min)

14h30 às 17h - Painel 04: Eleições 2024

Mediadora: Jéssica Welma (Editora de Política do Diário do Nordeste)

Palestra 01: Encerramento e transição de mandato (20 min)

Palestrante: Rholden Botelho de Queiroz (Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

Palestra 02: Marketing Político / Uso da Inteligência Artificial (20 min)

Palestrante: Pádua Sampaio (Diretor da Agência Temprano Delantero)

Palestra 03: Pesquisas Eleitorais - O que fazer e o que não fazer (20 min)

Palestrante: Marciano Girão (Diretor do Instituto Opnus)

Palestra 04: Impulsionamento de lideranças femininas nos espaços de poder (20 min)

Palestrante: Jade Romero (Vice-Governadora do Estado do Ceará)

Palestra 05: A Nova Lei de Licitações e Contratos - O Cenário Atual e os Desafios da Alta Administração Municipal (20 min)

Palestrante: Prof. Ricardo Dias (Agente de Contratação do TCE-CE)

Palestra 06: O Planejamento Estratégico Municipal com uso do Índice de Governança Municipal e os desafios da nova gestão (20 minutos)

Palestrante: Leonardo Macedo (Presidente do Conselho Federal de Administração)

Debates (45 min)

17h às 18h - Painel 05: O novo cenário eleitoral no Brasil: Inteligência Artificial (IA), abusos do Poder Político e Econômico e impactos no cenário eleitoral.

Mediador : Inácio Aguiar (Editor de Política do Sistema Verdes Mares)

: Inácio Aguiar (Editor de Política do Sistema Verdes Mares) Palestrante : Teodoro Filho Silva Santos (A confirmar) (Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

: Teodoro Filho Silva Santos (A confirmar) (Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Debatedor : André Garcia Xerez Silva (Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo)

: André Garcia Xerez Silva (Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo) Debatedor : Tiago Dias da Silva (Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

: Tiago Dias da Silva (Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) Debatedor: Emmanuel Girão (Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Estado do Ceará)

18h - Encerramento

Encerramento do evento 2024

Convite ao evento de 2025

Momento cultural na área de estandes

COMO SE INSCREVER

Interessados em participar do evento podem se inscrever através do site do congresso. Vale lembrar que o seminário é gratuito e aberto ao público geral.