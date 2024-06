Seminário Prefeitos 2024: o impulsionamento de lideranças femininas nas eleições brasileiras

O impulsionamento de lideranças femininas nas eleições brasileiras é um dos temas a serem discutidos no "Seminário Prefeitos Ceará 2024", que acontece nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O assunto será debatido em palestra a ser ministrada pela vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), dentro do painel "Eleições 2024", que será mediado pela editora de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, no dia 18 de junho, a partir de 14h30.

Para a vice-governadora, o evento vai permitir que lideranças femininas falem sobre política e vida partidária para outras mulheres, prefeitos e para toda a sociedade, já que, para alcançar a igualdade de gênero, é necessário envolvimento de agentes públicos e da sociedade civil. A palestra será dividida em dois eixos: um voltado para a vida partidária e outro voltado para coibição da violência política de gênero.

"O primeiro eixo irá abordar a vida partidária, porque os partidos são pilares da democracia e precisam estar muito preparados, aptos para formar mulheres na política e dar, verdadeiramente, a possibilidade para essas lideranças femininas ocuparem espaços. Isso só é possível por meio da ocupação da direção de cargos partidários, da efetiva participação feminina na vida do partido e na distribuição justa do fundo eleitoral e partidário para as candidaturas femininas" Jade Romero (MDB) Vice-governadora do Ceará

"O outro que eu considero importante é a coibição da violência política de gênero. Nenhuma de nós quer ir para um ambiente onde pode ser calada, diminuída, onde a nossa vida pessoal é sobreposta ao nosso trabalho", acrescentou.

Ceará por elas

Na ocasião, a emedebista deve apresentar o programa "Ceará por Elas", iniciativa do Governo Estadual para promover paridade de gênero nas gestões públicas cearenses, para que mulheres tenham mais espaço nas administrações.

"O Ceará por Elas é um programa de articulação entre o Governo do Estado e municípios para a promoção da igualdade de gênero: ascensão, participação feminina e empreendedorismo são os três eixos do programa. Nesse eixo de participação, nós temos pactuado com os municípios a participação feminina dentro das gestões, com paridade", destacou.

Ainda conforme a vice, 145 das 184 prefeituras cearenses já aderiram ao programa, incentivando política de mulheres e participação feminina em postos de comando e, em alguns casos, criando também uma secretaria de mulheres.

Painel Eleições 2024

Além dela, o painel "Eleições 2024" também contará com palestras do presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), Rholden Queiroz; do diretor da Agência Temprano Delantero, Pádua Sampaio; do diretor do Instituto Opnus, Marciano Girão; do agente de contratação do TCE-CE, professor Ricardo Dias; e do presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Leonardo José Macêdo.

Seminário de Prefeitos 2024

Em sua 12ª edição, o Seminário vai destacar temas como governança digital nos municípios, desenvolvimento sustentável, eleições de 2024 e demais temas de interesse dos prefeitos e gestores públicos da Capital e do Interior.

As inscrições podem ser feitas no site do evento, de forma gratuita, bem como a conferência da programação completa.