Seduc paga segundo lote dos precatórios do Fundef neste sábado (11); veja quem tem direito

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (10), a lista com o nome dos beneficiários do segundo lote de pagamento dos precatórios do Fundef para profissionais da educação sem vínculo na folha de pagamento do Estado.

Ao todo, 1.369 pessoas receberão os recursos nesta segunda leva de pagamentos. O depósito será realizado em conta corrente da titularidade do beneficiário junto ao Banco Bradesco, neste sábado (11).

No último sábado (4), o primeiro grupo de beneficiários sem vínculo com o Estado começou a receber o montante. Foram contempladas 867 pessoas no primeiro lote. A previsão de crédito do terceiro lote, de acordo com a Seduc, é para o próximo sábado (18).

De acordo com a Pasta, a análise do cadastro de dados bancários está seguindo a ordem de inserção no sistema (data e hora), bem como a titularidade de conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A.

“Ressaltamos que o Sistema Precatórios continua aberto para o professor beneficiário atualmente sem vínculo preencher os seus dados para recebimento do abono referente ao rateio dos precatórios do Fundef”, informou a Seduc.

Precatórios do Fundef

Ao todo, 50,2 mil professores cearenses estão fazendo o rateio de R$ 745 milhões nesta primeira parcela. Os profissionais ainda irão receber mais duas parcelas, uma neste ano e outra em 2024.

Tem direito os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica estadual durante o período compreendido entre agosto de 1998 a dezembro de 2006.

Na lista, estão pessoas que, à época, ocupavam cargos, empregos ou funções, integrantes do quadro de servidores do Ceará, com vínculo estatutário ou temporário. Também recebem os respectivos herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais beneficiados.