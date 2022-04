Secretário municipal de Caucaia assume vaga do PT na AL após licença de Nizo Costa

Um pedido de licença do deputado estadual Nizo Costa (PT) protocolado na última semana modifica, a partir da próxima quinta-feira (28) a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). No lugar dele, assume o cargo o ex-vereador de Caucaia e atual secretário municipal, Silvio Nascimento (Patriota), que reforçará a base da governadora Izolda Cela (PDT).

Atuando como secretário de Patrimônio e Transporte no município ds Região Metropolitana do Estado, essa é a primeira vez que Nascimento assumirá uma cadeira na AL-CE. Ele se candidatou ao cargo pela primeira vez nas eleições de 2018.

O suplente de deputado afirma que o mandato provisório será para "defender a bandeira de Caucaia" no Parlamento.

Nascimento foi candidato a vice-prefeito de Caucaia em 2020, pelo Podemos, tendo Emília Pessoa (PSDB) como candidata na cabeça de chapa. Após derrota, passou a integrar a base do prefeito eleito Vitor Valim (Sem Partido), atuando na gestão.

Ele exerceu mandato de vereador entre 2009 e 2016, atuando como Presidente da Câmara nos últimos dois anos de mandato.

A licença de Nizo Costa é, inicialmente, de 120 dias. O requerimento já foi aprovado nas comissões da AL-CE, e é aguardado a aprovação no Plenário.