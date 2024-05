Apesar do efeito prático limitado, CPI da Assembleia deu real dimensão à negligência da Enel

O relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é, à rigor, limitado, do ponto de vista das consequências práticas. No máximo, o Legislativo apresenta provas e elementos e pede a outros órgãos para tomarem providências. Embora o caso da Enel Ceará seja complexo, não se pode dizer que a CPI instalada na Assembleia para investigar problemas da companhia não tenha tido êxito.

Serviço essencial, de grande dimensão e de difícil execução, o fornecimento de energia elétrica requer empresa especializada e com estrutura adequada. Trocar uma empresa fornecedora nessa área não é como trocar de roupa.

Por esse motivo, muito provavelmente, o principal pedido feito no relatório final CPI da Enel na Assembleia, de caducidade do contrato , dificilmente será efetivado. Isso, entretanto, não quer dizer que o trabalho dos deputados estaduais não surtiram efeito. Ao contrário.

Neste caso específico, a Assembleia Legislativa conseguiu dar a dimensão devida ao problema de falhas no fornecimento de energia elétrica no Ceará. Até o início dos trabalhos, havia multas estabelecidas pelo Ministério Público, mas o assunto ficava sempre em segundo plano.

Os trabalhos resultaram ainda em uma mobilização que, depois do Legislativo, chegaram ao Governo do Estado e ao Governo Federal. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, recebeu o governador Elmano e os parlamentares cearenses, e pediu celeridade na conclusão do relatório.