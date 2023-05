Sarto pede autorização à Câmara para criar 63 cargos na Saúde e chamar cadastro de reserva de 2018

O prefeito José Sarto (PDT) solicitou, nesta quinta-feira (18), autorização para a Prefeitura criar 63 cargos na Saúde e poder convocar cadastro de reserva de concurso realizado em 2018. O projeto de lei com a medida começou a tramitar nesta quinta-feira (18), na Câmara Municipal de Fortaleza, e deve ser votado na próxima semana.

A matéria busca convocar 20 enfermeiros, 18 terapeutas ocupacionais, 14 assistentes sociais e 11 psicólogos para atuarem na Rede de Serviços de Saúde Mental (Raps), que conta com 15 Caps, unidades de acolhimento, desintoxicação, entre outros.

Com isso, a Prefeitura estima investimento de R$ 4,2 milhões ao ano para reforçar, com os profissionais, a rede de atendimento à saúde mental da Capital.

A matéria começou a tramitar na Câmara nesta quinta-feira, em regime de urgência. Todavia, como as comissões que analisam o projeto precisam ser convocadas 24 horas antes para aprovar a tramitação de urgência, a votação ficou para a semana que vem.

Depois que a matéria for aprovada pela Casa, ela segue para sanção do prefeito José Sarto. Após a publicação no Diário Oficial do Município (DOM), o gestor poderá convocar os profissionais que integram o cadastro de reserva do certamente nº 77/2018, da Prefeitura de Fortaleza.