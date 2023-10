Sarto decreta ponto facultativo para servidores municipais em Fortaleza na sexta-feira (13)

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), decretou ponto facultativo para os servidores municipais na sexta-feira (13), após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado na quinta (12). A decisão será publicada no Diário Oficial do Município desta segunda (9). O anúncio foi feito nas redes sociais do gestor.

De acordo com o comunicado, o ponto facultativo, porém, não irá afetar o funcionamento de serviços essenciais, como assistência de saúde de urgência e emergência, socorros urgente, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas.

Com a folga, os servidores poderão "imprensar" o dia útil e emendar o feriado com o fim de semana.