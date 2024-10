Com a vitória de Ricardo Nunes (MDB), que obteve 59,57% dos votos , o coronel Ricardo Mello Araújo (PL) será o novo vice-prefeito da capital paulista.

O policial, que se apresenta nas redes sociais como bacharel em Direito e Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Universidade de São Paulo (USP), foi indicado à chapa com Nunes por Jair Bolsonaro (PL) — a entrada do militar na campanha teria sido condicionada, inclusive, ao apoio do ex-presidente.

Formou na Academia Militar do Barro Branco na década de 1990, assumiu, em 2017, como comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), um batalhão considerado "de elite" em São Paulo. Poucos anos depois, em 2019, ele deixou o cargo e entrou para a reserva.

No controle da Rota, Mello Araújo teve diversas atitudes polêmicas. Uma vez, em entrevista ao UOL, ele defendeu abordagens policiais diferentes, conforme o bairro. "É outra realidade. São pessoas diferentes que transitam. A forma de abordar tem que ser diferente. Se ele [policial] for abordar uma pessoa [na periferia], da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui no Jardins [área nobre], vai ter dificuldade, não vai ser respeitado", afirmou.

Indicado de Bolsonaro

A aproximação com Bolsonaro, segundo Mello Araújo, ocorreu após as eleições presidenciais de 2018. Pouco tempo depois, em 2020, o policial foi indicado pelo ex-presidente para assumir a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), onde permaneceu por dois anos.