Quem ganhou a eleição para prefeito em Maranguape em 2024?

Átila Câmara, do PSB, venceu em primeiro turno as eleições de 2024 para a Prefeitura de Maranguape-CE, em reeleição histórica.

Em todo o Brasil, 155,9 milhões de eleitores estão aptos a votar em 2024. Em Maranguape, são 83,1 mil eleitores, de acordo com o TSE, em um total de 306 seções.

Quem é Átila Câmara?

Átila Câmara, 43 anos, é casado e declara a ocupação de advogado ao TSE. Nascido em Maranguape, seu patrimônio declarado é de R$ 440,7 mil. O vice da chapa é Gurgel Neto, do Partido Verde, que tem 35 anos.

O político do PSB havia tentado ser reeleito em 2016, mas não conseguiu. Ele voltou a concorrer ao cargo de prefeito nas penúltimas eleições, em 2020, e conquistou, agora, o seu terceiro mandato. É a primeira vez que um chefe do Executivo consegue a reeleição na cidade, que corresponde ao 8º maior colégio eleitoral do Ceará.

Com 74,64% dos votos válidos e 84,93% das urnas apuradas, Átila desbancou a candidata do PRD, a ex-secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do município, Samara Cordeiro.