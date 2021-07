Preso, presidente da Câmara de Baixio beneficiou familiares em concurso público, diz polícia

Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) prendeu, na manhã desta quinta-feira (8), o presidente da Câmara Municipal de Baixio, na região do Cariri, vereador Raimundo Amaurílio (PDT), conhecido como 'Zico'. A operação “Amigos do Rei” apura fraudes no concurso público realizado no Legislativo daquele município.

Desde o início da manhã desta quinta, equipes policiais estão nas ruas do município cearense e também em Teresina, capital do Piauí, com apoio da Polícia Civil do estado vizinho. No total, foram expedidos e deflagrados cinco mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão domiciliar.

Além do presidente da Câmara atual, o ex-vereador de Baixio, Bernardo dos Santos, também foi preso por possível envolvimento nas irregularidades. Ele é esposo de uma vereadora do município. Os responsáveis pela empresa Consep, que organizou o concurso público, também foram alvos dos mandados. Em Teresina, foram presos o sócio-administrador Tiago Cabral e o funcionário Diego Cabral. Um outro dono da empresa está sendo procurado pela polícia. A suposta fraude teria ocorrido no último concurso público, realizado em 2019. O MPCE, inclusive, deve pedir a anulação do resultado do certame. Cerca de 40 pessoas foram aprovadas.

Entenda