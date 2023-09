Prefeitura de Fortaleza propõe tarifa gratuita no transporte para eleição do Conselho Tutelar

A Prefeitura de Fortaleza enviou, nesta quinta-feira (28), projeto de lei para garantir transporte público gratuito no próximo domingo (1º). A meta é viabilizar o deslocamento dos fortalezenses que desejarem participar da eleição para o Conselho Tutelar.

Neste dia, todos os eleitores que estiverem regularizados com a Justiça Eleitoral podem votar nos candidatos que disputam uma das 60 vagas de conselheiros tutelares existentes na capital cearense.

A proposta segue recomendação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Segundo o texto, a tarifa estará gratuita entre as 6h e as 18 horas do domingo. O ressarcimento dos valores será feito por meio de recursos do Tesouro Municipal. A medida é semelhante à adotada por Fortaleza e outras cidades cearenses nas eleições de 2022.

Os vereadores de Fortaleza analisam agora, em regime de urgência, a proposta do Executivo municipal.

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou a iniciativa por meio das redes sociais e disse ser uma "importante medida social e de inclusão, que contribui para o processo de escolha ocorrer da forma mais democrática possível". "Vamos escolher os nossos representantes na defesa dos direitos de crianças e adolescentes", destacou o gestor.